Основна ремонтна база російських кораблів знаходиться в Криму, але зараз там не найкраще місце для окупантів - Плетенчук
Київ • УНН
Основна ремонтна база для російських кораблів розташована в Криму, але Крим зараз не найкраще місце для росіян.
Основна ремонтна база російських кораблів знаходиться в Криму, але Крим зараз не найкраще місце для росіян. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.
Для них це зараз реальний біль. По-перше, вони не можуть вийти з Азовсько-Чорноморського регіону, і далеко не всі кораблі вони можуть перемістити, наприклад, в зеленодольськ, там де є ремонтна база, або на Каспій. Основна ремонтна база - це Крим, а Крим зараз не найкраще місце, щоб знаходитися там росіянам
Так він відповів на питання, чи є у росіян потужності в Криму, щоб лагодити свої судна після обстрілів.
Нагадаємо
чф рф у Чорному морі застосовує підводні човни для збереження своєї присутності. З семи наявних підводних човнів шість є носіями крилатих ракет, однак лише два з них здатні зараз виконувати бойові завдання в морі.
рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук 17.06.24, 10:39 • 27828 переглядiв