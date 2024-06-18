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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5090 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Основна ремонтна база російських кораблів знаходиться в Криму, але зараз там не найкраще місце для окупантів - Плетенчук

Київ • УНН

 • 16581 перегляди

Основна ремонтна база для російських кораблів розташована в Криму, але Крим зараз не найкраще місце для росіян.

Основна ремонтна база російських кораблів знаходиться в Криму, але зараз там не найкраще місце для окупантів - Плетенчук

Основна ремонтна база російських кораблів знаходиться в Криму, але Крим зараз не найкраще місце для росіян. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

Для них це зараз реальний біль. По-перше, вони не можуть вийти з Азовсько-Чорноморського регіону, і далеко не всі кораблі вони можуть перемістити, наприклад, в зеленодольськ, там де є ремонтна база, або на Каспій. Основна ремонтна база - це Крим, а Крим зараз не найкраще місце, щоб знаходитися там росіянам

- сказав Плетенчук.

Так він відповів на питання, чи є у росіян потужності в Криму, щоб лагодити свої судна після обстрілів.

Нагадаємо

чф рф у Чорному морі застосовує підводні човни для збереження своєї присутності. З семи наявних підводних човнів шість є носіями крилатих ракет, однак лише два з них здатні зараз виконувати бойові завдання в морі.

рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук 17.06.24, 10:39 • 27828 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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