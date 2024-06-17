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рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук

Київ • УНН

 • 27828 перегляди

Росія не може дозволити собі мати надводні кораблі в Чорному морі, покладаючись лише на підводні човни, зберігаючи при цьому групу кораблів, включаючи ракетоносці і десантні кораблі в Азовському морі для навчальних цілей.

рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук

росія досі не може собі дозволити знаходитися в акваторії Чорного моря надводними кораблями. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, що в Чорному морі вони присутні лише вигляді підводних човнів. Це можна вважати такою обраною тактикою нового командувача, якого призначили кілька місяців тому. Дозволити собі знаходитися акваторії Чорного моря надводними кораблями вони досі собі не можуть. Тому спостерігаємо там таку ситуацію, присутність саме за рахунок підводних човнів. Зараз там один, він є носієм і відповідно це скоріш за все обрана тактика

- розповів Плетенчук.

Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів - Плетенчук11.06.24, 10:05 • 18953 перегляди

За його словами, в Азовському морі знаходиться ціле російське угрупування.

Що стосується Азовського моря, там знаходиться ціле угрупування. Основними складовими цього угрупування є три носії крилатих ракет проєкту "Буян-М" і три великих десантних кораблі. Там є ще додаткові одиниці, це тральники здебільшого на забезпеченні. Мета їх перебування ми вважаємо це проведення навчального процесу, враховуючи склад цього корабельного угрупування, враховуючи те, що Азовське море не найкраще море для маневрування можна зробити висновки, що це саме навчальний процес

- зазначив Плетенчук.

Плетенчук підтвердив, що це той флот який вийшов з новоросійська до Азовського моря.

Доповнення

Раніше Плетенчук повідомляв, що скоріше за все, російський чорноморський флот розширив свої можливості у новоросійську, де зараз можливо перезаряджати підводні човни без необхідності повернення до основного пункту базування в Севастополі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Військово-морські сили України
Азовське море
Чорне море
Севастополь
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