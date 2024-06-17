рф досі не може собі дозволити знаходитися в Чорному морі надводними кораблями - Плетенчук

росія досі не може собі дозволити знаходитися в акваторії Чорного моря надводними кораблями. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, що в Чорному морі вони присутні лише вигляді підводних човнів. Це можна вважати такою обраною тактикою нового командувача, якого призначили кілька місяців тому. Дозволити собі знаходитися акваторії Чорного моря надводними кораблями вони досі собі не можуть. Тому спостерігаємо там таку ситуацію, присутність саме за рахунок підводних човнів. Зараз там один, він є носієм і відповідно це скоріш за все обрана тактика