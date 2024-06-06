У новоросійську в росіян, ймовірно, з’явилась можливість перезаряджати підводні човни - Плетенчук
Київ • УНН
У новоросійську у росіян, ймовірно, є можливість перезарядити підводні човни, не повертаючись на базу в тимчасово окупованому Севастополі.
Скоріше за все, російський чорноморський флот розширив свої можливості у новоросійську, де зараз можливо перезаряджати підводні човни без необхідності повернення до основного пункту базування в Севастополі. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З великою ймовірністю можна сказати, що у пункті базування новоросійськ з’явилась можливість перезаряджати підводні човни, адже ми бачимо неодноразово їхнє застосування без заходів у пункт базування Севастополь. Тому, ймовірно, цю проблему вони вирішили
За його словами, такі заходи були очікуваними, і дивно, що росіяни не зробили цього раніше.
Він додав, що не відбувається застосування надводних кораблів, тому зарано говорити, що у новоросійську з'явилися можливості для їх перезаряджання. Плетенчук нагадав, що з середини осені минулого року було п'ять підтверджених атак ракетами типу "Калібр", і при цьому три з них було з підводних човнів.
Нагадаємо
російські окупанти раніше тримали навколо Кримського мосту понад 10 одиниць корабельно-катерного складу. Наразі не виводять їх через страх втратити. Старі баржі вздовж мосту можуть використовувати теоретично для розміщення на них засобів, які могли б збити з курсу ракету.
Після ударів ЗСУ по Криму росіяни посилюють оборону Кримського мосту - "АТЕШ"04.06.24, 20:31 • 61284 перегляди