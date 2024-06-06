В новороссийске у россиян, вероятно, появилась возможность перезаряжать подводные лодки - Плетенчук

Скорее всего, российский Черноморский флот расширил свои возможности в новороссийске, где сейчас возможно перезаряжать подводные лодки без необходимости возвращения к основному пункту базирования в Севастополе. об этом сообщил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С большой вероятностью можно сказать, что в пункте базирования новороссийск появилась возможность перезаряжать подводные лодки, ведь мы видим неоднократно их применение без мер в пункт базирования Севастополь. Поэтому, вероятно, эту проблему они решили - сказал он.

По его словам, такие меры были ожидаемыми, и удивительно, что россияне не сделали этого раньше.

Он добавил, что не происходит применения надводных кораблей, поэтому рано говорить, что в новороссийске появились возможности для их перезарядки. Плетенчук напомнил, что с середины осени прошлого года было пять подтвержденных атак ракетами типа "Калибр", и при этом три из них были с подводных лодок.

Напомним

российские оккупанты ранее держали вокруг Крымского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава. Сейчас не выводят их из-за страха потерять. Старые баржи вдоль моста могут использовать теоретически для размещения на них средств, которые могли бы сбить с курса ракету.

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"