В новороссийске у россиян, вероятно, появилась возможность перезаряжать подводные лодки - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  63930 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  83733 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  84554 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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5 июня 2024, 12:42  •  120216 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Верховная Рада приняла за основу проект закона об академической честности, который определяет основные правила академической честности, виды нарушений, включая плагиат и работы, написанные с использованием искусственного интеллекта, а также штрафы за нарушения.

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"Укрзализныця" запустит двухэтажный электропоезд из Киева во Львов

С 9 июня "Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд Интерсити+ № 741/742, соединяющий Киев и Львов, с остановками в Коростене и Подзамче.

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"Укрзализныця" запустит двухэтажный электропоезд из Киева во Львов

россияне бьют по Часовому Яру термобарическими боеприпасами, которые выжигают все - Волошин

Российские захватчики используют термобарические боеприпасы, которые уничтожают и сжигают все на своем пути, в районе города времен овраг в Донецкой области, но украинские войска контролируют город.

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В Черное море вышло большее количество российских кораблей чем обычно: что известно

Несмотря на снижение активности, Черноморский флот россии по-прежнему обладает значительной боевой мощью, включая подводные лодки и носители крылатых ракет, при этом сегодня количество кораблей больше, чем обычно, что, вероятно, связано с межбазовым переходом.

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Саммит мира: Украина рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне - Зеленский

Президент Украины Зеленский обсудил подготовку к Глобальному мирному саммиту с премьер-министром Индии Моди и выразил надежду на участие Индии на самом высоком уровне.

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Саммит мира: Украина рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне - Зеленский

В Киеве из-за проезда транспорта поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой, на движение не повлияло

В Киеве из-за проезда негабаритного автомобиля поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта, кольцевой дороги и проспекта Академика Палладина, движение по-прежнему осуществляется в обычном режиме, пока специалисты работают над устранением повреждений.

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В Киеве из-за проезда транспорта поврежден путепровод на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой, на движение не повлияло

В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: список населенных пунктов

В связи с частыми российскими обстрелами Донецкой области было принято решение о принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями из семи населенных пунктов в течение 60 дней.

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В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: список населенных пунктов

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В результате атаки рф на Никополь пострадали три человека, в том числе 49-летний мужчина, 47-летний старичок и 85-летняя женщина.

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Приложение "Мрія", которое меняет правила игры в сфере образования, запустили бета-тестом в 40 школах по всей Украине для учеников, родителей и учителей.

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"Образовательный game changer": в Украине стартовало бета-тестирование приложения "Мрія"