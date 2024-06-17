россия до сих пор не может себе позволить находиться в акватории Черного моря надводными кораблями. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что в Черном море они присутствуют только в виде подводных лодок. Это можно считать такой выбранной тактикой нового командующего, которого назначили несколько месяцев назад. Позволить себе находиться акватории Черного моря надводными кораблями они до сих пор себе не могут. Поэтому наблюдаем там такую ситуацию, присутствие именно за счет подводных лодок. Сейчас там одна, она является носителем и соответственно это скорее всего выбранная тактика - рассказал Плетенчук.

Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

По его словам, в Азовском море находится целая российская группировка.

Что касается Азовского моря, там находится целая группировка. Основными составляющими этой группировки являются три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля. Там есть еще дополнительные единицы, это тральщики в основном на обеспечении. Цель их пребывания мы считаем это проведение учебного процесса, учитывая состав этой корабельной группировки, учитывая то, что Азовское море не лучшее море для маневрирования можно сделать выводы, что это именно учебный процесс - отметил Плетенчук.

Плетенчук подтвердил, что это тот флот который вышел из Новороссийска к Азовскому морю.

Дополнение

Ранее Плетенчук сообщал, что скорее всего, российский черноморский флот расширил свои возможности в Новороссийске, где сейчас возможно перезаряжать подводные лодки без необходимости возвращения в основной пункт базирования в Севастополе.