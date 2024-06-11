Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

Оккупанты избрали тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок, несмотря, являются они носителями крылатых ракет или нет. Надводные корабли в Черное море россияне не выводят, но в Азовском море сейчас находятся 8 кораблей. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера они применяли "Калибр". По имеющейся информации это была одна ракета, из 4 имеющихся на борту. Мы всегда считаем, что они заряжены, поэтому вероятнее всего, что 3 ракеты у него остается на борту. Это подводная лодка проекта "варшавянка". Враг фактически избрал тактику присутствия в Черном море именно за счет подводных лодок независимо от того, являются они носителями или нет. Сейчас они присутствуют только в таком формате. Надводные корабли они в Черное море не выводят, но они сейчас есть в Азовском море. Там достаточно большое количество кораблей - их 8 - сказал Плетенчук.

Он отметил, что в Азовском море находятся три носителя крылатых ракет и еще три больших десантных корабля.

Вероятно, они там находятся с целью проведения учебной деятельности, потому что они не могут не проводить обучение своего личного состава - добавил Плетенчук.

Напомним

В Баренцевом море горел большой российский противолодочный корабль "адмирал левченко". По словам Дмитрия Плетенчука, загорелась одна из установок, что, возможно, связано с действием санкций против россии.

В новороссийске у россиян, вероятно, появилась возможность перезаряжать подводные лодки - Плетенчук