У Баренцовому морі горить великий російський корабель "Адмірал Левченко" - Плетенчук
Київ • УНН
За словами Плетенчука, великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" горить у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість. На палаючому судні екіпажу кілька сотень.
У Баренцовому морі горить великий російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна", - повдіомив Плетенчук.
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За його словами, так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві.
"10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - додав речник Сил оборони Півдня.
Він зауважив, що на палаючому судні екіпажу кілька сотень.
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