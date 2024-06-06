росіяни не можуть охороняти Кримський міст з моря, бо немає чим - Плетенчук

росіяни, намагаючись захистити Кримський міст, виставили старі баржі вздовж, адже вони не можуть його охороняти з моря через вивід кораблів. Окупанти намагаються компенсувати відсутність кораблів за рахунок повітряної складової. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що стосується таких споруд, то це спроби захистити незаконну цю прибудову, захистити від дронів, захистити від ракет. Тут треба розуміти, що відсутність морського компоненту, яка має нести на собі частину безпекового фактора щодо цього мосту з води, вона відсутня, її немає. Раніше ми обговорювали про кількість кораблів, які його охороняють, а потім чомусь раптом припинили там перебувати. Не тому вони припинили, тому що немає більше небезпеки, а тому що не можуть. Але ж треба все одно якось охороняти цей об’єкт. Тому вони інженерні споруди такі вигадують. Окрім того, вони компенсують це за рахунок повітряної складової, тому що це єдина залишається складова, яка ще досі в них працює,