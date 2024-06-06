россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

россияне, пытаясь защитить Крымский мост, выставили старые баржи вдоль, ведь они не могут его охранять с моря из-за вывода кораблей. Оккупанты пытаются компенсировать отсутствие кораблей за счет воздушной составляющей. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается таких сооружений, то это попытки защитить незаконную эту пристройку, защитить от дронов, защитить от ракет. Здесь надо понимать, что отсутствие морского компонента, который должен нести на себе часть фактора безопасности относительно этого моста из воды, он отсутствует, его нет. Ранее мы обсуждали о количестве кораблей, которые его охраняют, а потом почему-то вдруг прекратили там находиться. Не потому они прекратили, потому что нет больше опасности, а потому что не могут. Но ведь надо все равно как-то охранять этот объект. Поэтому они инженерные сооружения такие придумывают. Кроме того, они компенсируют это за счет воздушной составляющей, потому что это единственная остается составляющая, которая еще до сих пор в них работает, - сказал Плетенчук.

Напомним

В оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских драконов.