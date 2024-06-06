ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 07:16  •  10368 просмотра

Read in English

россияне не в состоянии защитить Крымский мост с моря из-за нехватки кораблей, поэтому они используют старые баржи.

россияне, пытаясь защитить Крымский мост, выставили старые баржи вдоль, ведь они не могут его охранять с моря из-за вывода кораблей. Оккупанты пытаются компенсировать отсутствие кораблей за счет воздушной составляющей. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается таких сооружений, то это попытки защитить незаконную эту пристройку, защитить от дронов, защитить от ракет. Здесь надо понимать, что отсутствие морского компонента, который должен нести на себе часть фактора безопасности относительно этого моста из воды, он отсутствует, его нет. Ранее мы обсуждали о количестве кораблей, которые его охраняют, а потом почему-то вдруг прекратили там находиться. Не потому они прекратили, потому что нет больше опасности, а потому что не могут. Но ведь надо все равно как-то охранять этот объект. Поэтому они инженерные сооружения такие придумывают. Кроме того, они компенсируют это за счет воздушной составляющей, потому что это единственная остается составляющая, которая еще до сих пор в них работает,

- сказал Плетенчук.

Напомним

В оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских драконов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  39380 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  55876 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  117788 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  115658 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117305 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  113945 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  92711 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  59544 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  58935 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
5 июня 2024, 07:18  •  55643 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Новости по теме
россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

  •  10368 просмотра
Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

  •  9339 просмотра
Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

  •  7348 просмотра
россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

  •  8615 просмотра
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Эксклюзив

  •  35292 просмотра
Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

  •  8057 просмотра
С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

  •  7673 просмотра
Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

  •  8368 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

  •  6048 просмотра
Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

  •  6063 просмотра

Популярные

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  88844 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  83613 просмотра
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

  •  79357 просмотра
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

  •  82151 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв

  •  61975 просмотра

Публикации

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  6242 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  88844 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  153326 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

5 июня 2024, 05:53  •  159676 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  174483 просмотра

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

россияне не в состоянии защитить Крымский мост с моря из-за нехватки кораблей, поэтому они используют старые баржи.

Война •   •  10368 просмотра
россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук

Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.

Война •   •  9339 просмотра
Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

Несколько торнадо пронеслись в Мэриленде в среду, причинив значительный ущерб домам и травмировав человека в районе Монтгомери.

Новости Мира •   •  7348 просмотра
Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона

россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

Российские войска атаковали Херсон ночью, вызвав пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, автомобилях и недействующем строительном гипермаркете.

Война •   •  8615 просмотра
россияне ночью ударили по Херсону: горел недействующий строительный гипермаркет

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

"Одесский припортовый завод" стал важным участником зерновой инициативы с момента присоединения к ней в ноябре 2022 года, возрождая экономический потенциал Украины.

Экономика •   •  35292 просмотра
Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

Украинский писатель и певец Сергей Жадан присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".

Общество •   •  8057 просмотра
Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку

С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

За первые пять месяцев 2024 года в Украину было ввезено 160 750 автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, при этом самым популярным брендом стал Volkswagen.

Экономика •   •  7673 просмотра
С начала года более 160 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину: каким авто предпочитают украинцы

Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

Польские протестующие продолжают блокировать ПП "Рава-Русская", не пропустив за минувшие сутки ни одного грузовика из Украины в Польшу, в то время как въезд в Украину был разрешен только 60 грузовикам.

Общество •   •  8368 просмотра
Польские протестующие блокируют движение грузовиков на ПП "Рава-Русская", не пропуская их на въезд в Польшу - Демченко

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано более 30 взрывов в результате минометных обстрелов, ударов беспилотников, мин и огня из стрелкового оружия.

Война •   •  6048 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко

Пограничники не наблюдают присутствия российских войск в беларуси для возможного вторжения, но это направление остается угрожающим.

Война •   •  6063 просмотра
Пограничники не наблюдают имеющихся сил в россии на территории беларуси - Демченко