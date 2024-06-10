Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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В Баренцевом море горит большой российский корабль "Адмирал Левченко" - Плетенчук
По словам Плетенчука, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" горит в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть. На горящем судне экипажа несколько сотен.
Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности в войсках с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский - соцсети
Николай Коханивский, лидер "Добровольческого движения ОУН", погиб на Харьковском направлении во время российско-украинской войны.
Стефанчук провел закрытую встречу со спикерами парламентов Польши и стран Балтии
Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, встретился со спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы обсудить усиление поддержки Украины, включая снятие ограничений на поставки оружия и повышение эффективности санкций против рф.
Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей
Согласно сводке Генерального штаба, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 66, при этом противник ищет способы сломать украинскую оборону и вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии
Гарольд Теренс, 100-летний американский ветеран Второй мировой войны, женился на 96-летней Жанне Сверлинн в городе Карентан-Ле-Мара, что в Нормандии, близ места высадки союзников в День "Д" 1944 года.
Оккупанты ударили по нежилому помещению в Николаевской области, предварительно без пострадавших - Ким
Вечером российские оккупанты обстреляли нежилое помещение в Николаевской области, что привело к возгоранию травы, но сообщений о пострадавших нет.
Удар рф по Харькову: в ОВА показали последствия и заверили - людей под завалами больше нет
В результате российского удара по Харькову пострадали 8 мирных жителей, один человек был спасен из-под завалов. Кроме того, в ОВА показали последствия вражеской атаки.
Зеленский утвердил состав делегации Украины на конференцию по восстановлению в Берлине
Президент Зеленский утвердил состав украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко для участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня на фоне скандала вокруг увольнения предыдущего вице-премьера по вопросам восстановления.
F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов
Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.