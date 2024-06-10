В Баренцевом море горит большой российский корабль "Адмирал Левченко" - Плетенчук

В Баренцевом море горит большой российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Горит-пылает техника вражеская. А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся бесполезная", - сообщил Плетенчук.

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По его словам, так бывает, когда "сверхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве.

"10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и запылала", - добавил спикер Сил обороны юга.

Он заметил, что на горящем судне экипажа несколько сотен.

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