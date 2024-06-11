Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів - Плетенчук

Окупанти обрали тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів, незважаючи, є вони носіями крилатих ракет чи ні. Надводні кораблі в Чорне море росіяни не виводять, але в Азовському морі зараз перебувають 8 кораблів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора вони застосовували "Калібр". За наявною інформацією це була одна ракета, з 4 наявних на борту. Ми завжди вважаємо, що вони заряджені, тому вірогідніше за все, що 3 ракети в нього залишається на борту. Це підводний човен проєкту "Варшавянка". Ворог фактично обрав тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів незалежно від того, чи є вони носіями, чи ні. Зараз вони присутні лише в такому форматі. Надводні кораблі вони в Чорне море не виводять, але вони зараз є в Азовському морі. Там досить велика кількість кораблів - їх 8