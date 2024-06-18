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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Плетенчук розповів про ситуацію з підводними човнами чф рф: маємо три підводні човни, з яких два виходять в море

Київ • УНН

 • 25496 перегляди

В Чорному морі ворог взяв тактику бути представленим користуючись підводними човнами. Наразі з семи наявних підводних човнів шість є носіями крилатих ракет, однак лише два з них здатні зараз виконувати бойові завдання в морі.

Плетенчук розповів про ситуацію з підводними човнами чф рф: маємо три підводні човни, з яких два виходять в море

чф рф у Чорному морі застосовує підводні човни для збереження своєї присутності. З семи наявних підводних човнів шість є носіями крилатих ракет, однак лише два з них здатні зараз виконувати бойові завдання в морі. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В Чорному морі ворог взяв тактику бути представленим користуючись підводними човнами. Тут відразу треба дати розклад скільки їх штатно – це 7 одиниць, з яких 6 є носіями крилатих ракет. З цих 6 човнів, два залишились поза межами акваторії азово-чорноморської акваторії на початок повномасштабного вторгнення, відповідно, повернутись зараз вони не змогли

 - каже Плетенчук.

За його словами ці два човни, зараз перебувають у санкт-петербурзі на заводі, які їх побудував та обслуговує.

Щодо ще чотирьох носіїв – один з них був знищений "ростов-на-дону" під час атаки на великий десантний корабель "мінськ", він перебуває на ремонті у Криму. З трьох носіїв, що залишаються на ходу, один в море не виходить, є припущення, що він на ремонті. Отже, маємо три підводні човни, з яких два виходять в море

- повідомляє речник ВМС.

За його словами, один з них зараз перебуває в морі – це 636 проєкт "Варшавянка", який вважають успішним. Він будувався, як експортний варіант.

Такий формат присутності, був обраний новим керівництвом чф рф, аби хоч якось бути присутніми в морі окрім авіації, бо саме вона взяла на себе основну відповідальність – це більше десятка літаків в день

- додав Плетенчук.

Нагадаємо

російські підводні човни в пункті базування знаходяться у зануреному стані, оскільки ворог очікує на можливий удар і намагається в такий спосіб сховати човни.

Ірина Колеснік

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