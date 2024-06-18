Плетенчук рассказал о ситуации с подводными лодками чф рф: имеем три подводные лодки, из которых две выходят в море

чф рф в Черном море применяет подводные лодки для сохранения своего присутствия. Из семи имеющихся подводных лодок шесть являются носителями крылатых ракет, однако только две из них способны сейчас выполнять боевые задачи в море. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Черном море враг взял тактику быть представленным пользуясь подводными лодками. Здесь сразу надо дать расклад сколько их штатно - это 7 единиц, из которых 6 являются носителями крылатых ракет. Из этих 6 лодок, две остались за пределами акватории азово-черноморской акватории на начало полномасштабного вторжения, соответственно, вернуться сейчас они не смогли - говорит Плетенчук.

По его словам эти две лодки, сейчас находятся в санкт-петербурге на заводе, которые их построил и обслуживает.

Что касается еще четырех носителей - один из них был уничтожен "ростов-на-дону" во время атаки на большой десантный корабль "минск", он находится на ремонте в Крыму. Из трех носителей, остающихся на ходу, один в море не выходит, есть предположение, что он на ремонте. Итак, имеем три подводные лодки, из которых две выходят в море - сообщает представитель ВМС.

По его словам, один из них сейчас находится в море - это 636 проект "Варшавянка", который считают успешным. Он строился, как экспортный вариант.

Такой формат присутствия, был выбран новым руководством чф рф, чтобы хоть как-то присутствовать в море кроме авиации, потому что именно она взяла на себя основную ответственность - это более десятка самолетов в день - добавил Плетенчук.

Напомним

российские подводные лодки в пункте базирования находятся в погруженном состоянии, поскольку враг ожидает возможного удара и пытается таким образом спрятать лодки.