Плетенчук рассказал о ситуации с подводными лодками чф рф: имеем три подводные лодки, из которых две выходят в море
Киев • УНН
В Черном море враг взял тактику быть представленным пользуясь подводными лодками. Сейчас из семи имеющихся подводных лодок шесть являются носителями крылатых ракет, однако только две из них способны сейчас выполнять боевые задачи в море.
чф рф в Черном море применяет подводные лодки для сохранения своего присутствия. Из семи имеющихся подводных лодок шесть являются носителями крылатых ракет, однако только две из них способны сейчас выполнять боевые задачи в море. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
В Черном море враг взял тактику быть представленным пользуясь подводными лодками. Здесь сразу надо дать расклад сколько их штатно - это 7 единиц, из которых 6 являются носителями крылатых ракет. Из этих 6 лодок, две остались за пределами акватории азово-черноморской акватории на начало полномасштабного вторжения, соответственно, вернуться сейчас они не смогли
По его словам эти две лодки, сейчас находятся в санкт-петербурге на заводе, которые их построил и обслуживает.
Что касается еще четырех носителей - один из них был уничтожен "ростов-на-дону" во время атаки на большой десантный корабль "минск", он находится на ремонте в Крыму. Из трех носителей, остающихся на ходу, один в море не выходит, есть предположение, что он на ремонте. Итак, имеем три подводные лодки, из которых две выходят в море
По его словам, один из них сейчас находится в море - это 636 проект "Варшавянка", который считают успешным. Он строился, как экспортный вариант.
Такой формат присутствия, был выбран новым руководством чф рф, чтобы хоть как-то присутствовать в море кроме авиации, потому что именно она взяла на себя основную ответственность - это более десятка самолетов в день
Напомним
российские подводные лодки в пункте базирования находятся в погруженном состоянии, поскольку враг ожидает возможного удара и пытается таким образом спрятать лодки.