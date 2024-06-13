Окупанти ховають підводні човни у пунктах базування під водою, боючись ракетних ударів - Плетенчук
Київ • УНН
російські підводні човни в місцях базування перебувають зануреними під воду, щоб сховатися від потенційних ударів, оскільки противник очікує атаки і намагається таким чином приховати човни.
російські підводні човни в пункті базування знаходяться у зануреному стані, оскільки ворог очікує на можливий удар і намагається в такий спосіб сховати човни. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.
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За його словами, росіяни вважають, що після занурення човни знаходяться у більшій безпеці.
Безпечним місцем знаходження підводних човнів вони можуть вважати положення під водою. Була така інформація, що в пункті базування вони знаходяться у зануреному стані, коли на поверхні залишається лише місток, а корпус підводного човна перебуває під водою. Цілком зрозуміла така тактика. Ворог очікує, що це буде якийсь ракетний удар, тому намагається в такий спосіб сховати човни
Він додав, що російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна.
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Плетенчук: ворог забезпечує присутність в акваторії Чорного моря, тримаючи на постійній основі підводний човен13.06.24, 09:09 • 23537 переглядiв