российские подводные лодки в пункте базирования находятся в погруженном состоянии, поскольку враг ожидает возможного удара и пытается таким образом спрятать лодки. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

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По его словам, россияне считают, что после погружения лодки находятся в большей безопасности.

Безопасным местом нахождения подводных лодок они могут считать положение под водой. Была такая информация, что в пункте базирования они находятся в погруженном состоянии, когда на поверхности остается только мостик, а корпус подводной лодки находится под водой. Вполне понятна такая тактика. Враг ожидает, что это будет какой-то ракетный удар, поэтому пытается таким образом скрыть лодки - сказал Плетенчук.

Он добавил, что российские подводные лодки на постоянной основе находятся в пункте базирования в новороссийске. А в Крыму осталось немного кораблей, и при этом ни одной подводной лодки.

Напомним,

По состоянию на утро четверга, 13 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль рф, снаряженный ракетами "калибр". В Азовском море враг хранит 8 судов, 3 из них являются ракетоносителями.

Плетенчук: враг обеспечивает присутствие в акватории Черного моря, держа на постоянной основе подводную лодку