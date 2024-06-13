Плетенчук: враг обеспечивает присутствие в акватории Черного моря, держа на постоянной основе подводную лодку

Российские оккупанты начали выводить в Черное море свои корабли вместе с подводными лодками. По состоянию на утро в Азово-Черноморском регионе находится 4 вражеских корабля, из них 3 - носители крылатых ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Здесь надо правильно расставить акценты. В Черном море корабль не то, чтобы вывели на дежурство, а он там находится несколько суток. Они там сейчас находятся посменно, и это такая тактика, которую избрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки. Всего их 4 в Азово-Черноморском регионе, из них 3 - носители крылатых ракет - сказал Плетенчук.

Детали

Он отметил, что не уверен, что корабли, которые находятся в Азовском море, - на боевом дежурстве.

"Учитывая количественный и качественный состав корабельной группировки в Азовском море, вероятно, они там находятся с целью обучения личного состава", - добавил Плетенчук.

Напомним

По состоянию на утро четверга, 13 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль рф, снаряженный ракетами "Калибр". В Азовском море враг сохраняет 8 судов, 3 из них являются ракетоносителями.