Плетенчук: ворог забезпечує присутність в акваторії Чорного моря, тримаючи на постійній основі підводний човен
Київ • УНН
Станом на ранок четверга в Азово-Чорноморському регіоні перебувають 4 російських ворожих кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет.
Російські окупанти почали виводити у Чорне море свої кораблі разом з підводними човнами. Станом на ранок в Азово-Чорноморському регіоні перебуває 4 ворожих кораблі, з них 3 - носії крилатих ракет. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
Тут треба правильно розставити акценти. У Чорному морі корабель не те, щоб вивели на чергування, а він там перебуває кілька діб. Вони там зараз перебувають позмінно, і це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна. Загалом їх 4 в Азово-Чорноморському регіоні, з них 3 - носії крилатих ракет
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Він зазначив, що не впевнений, що кораблі, які перебувають в Азовському морі, - на бойовому чергуванні.
"Враховуючи кількісний та якісний склад корабельного угрупування в Азовському морі, імовірно, вони там перебувають з метою навчання особового складу", - додав Плетенчук.
Нагадаємо
Станом на ранок четверга, 13 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель рф, споряджений ракетами "Калібр". В Азовському морі ворог зберігає 8 суден, 3 з них є ракетоносіями.