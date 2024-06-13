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У Чорному морі Росія утримує до чотирьох ракет-"калібрів"

У Чорному морі Росія утримує до чотирьох ракет-"калібрів"

Київ • УНН

 • 38461 перегляди

Російські військові кораблі, озброєні крилатими ракетами «Калібр», розміщені в Чорному, Азовському та Середземному морях, створюючи потенційну ракетну загрозу.

Станом на ранок четверга, 13 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель РФ, споряджений ракетами "Калібр". В Азовському морі ворог зберігає 8 суден, 3 з них є ракетоносіями. Про це повідомляють ВМСУ, передає УНН.

Деталі

Станом на 06:30 у Чорному морі перебуває один корабель, що є ракетоносієм із загальним залпом до 4 "калібрів".

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 24 ракет.

Водночас у Середземному морі чергують три російські кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" і можуть бути споряджені до 12 ракет.

Доповнення

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів - Плетенчук11.06.24, 10:05 • 18952 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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