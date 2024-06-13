В Черном море Россия удерживает до четырех ракет-«калибров» в Черном море

По состоянию на утро четверга, 13 июня, в Черном море на дежурстве находится один военный корабль РФ, снаряженный ракетами «Калибр». В Азовском море враг хранит 8 судов, 3 из них являются ракетоносителями. Об этом сообщают ВМСУ, передает УНН.

Детали

По состоянию на 06:30 в Черном море находится один корабль, который является ракетоносителем с общим залпом до 4 «калибров».

В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет «Калибр». Общий залп - до 24 ракет.

В то же время в Средиземном море дежурят три российских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет «Калибр» и могут быть снаряжены до 12 ракет.

Дополнение

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

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