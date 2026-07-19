РФ нанесла ракетный удар по сухогрузу с зерном под Одессой: пять человек погибли, судьба ещё пятерых неизвестна - ВМС
Киев • УНН
Оккупанты атаковали крылатыми ракетами судно GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из зоны боевых действий с грузом зерна. В результате удара погибло 5 человек, судьба ещё 5 неизвестна.
Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну GOLDEN LEO (флаг Гвинеи-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий с грузом зерна, передает УНН со ссылкой на ВМС ВСУ.
Детали
Как сообщили в ВМС, попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар.
В результате удара погибло 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, продолжаются поиски. Техническое состояние судна уточняется
К оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.
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