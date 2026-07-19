РФ нанесла ракетный удар по сухогрузу с зерном под Одессой: пять человек погибли, судьба ещё пятерых неизвестна - ВМС

Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну GOLDEN LEO (флаг Гвинеи-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий с грузом зерна, передает УНН со ссылкой на ВМС ВСУ.

Как сообщили в ВМС, попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар.

В результате удара погибло 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, продолжаются поиски. Техническое состояние судна уточняется

К оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.

Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права