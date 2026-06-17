рф боится украинского десанта в Крым и укрепляет оборону на полуострове - Плетенчук
Киев • УНН
Спикер ВМС сообщил о подготовке рф к высадке украинского десанта в Крыму. Оккупанты активно укрепляют уязвимые участки для обороны полуострова.
российская федерация боится высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и готовит полуостров к этому, усиливая собственную обороноспособность. Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в интервью Kyiv Independent, передает УНН.
Детали
Как отметил Плетенчук, Украина практикует десантные операции, а россия считает это реальной угрозой.
В любом случае враг считает это абсолютно реальной угрозой. россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность. Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции
Спикер ВМС ВСУ добавил, что десантные операции проводятся как часть более масштабной военной операции.
Если потребуется, то мы проведем любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило поражение дорогостоящих российских больших десантных кораблей и РЛС во временно оккупированном Крыму и показало соответствующие кадры.