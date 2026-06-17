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рф боится украинского десанта в Крым и укрепляет оборону на полуострове - Плетенчук

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Спикер ВМС сообщил о подготовке рф к высадке украинского десанта в Крыму. Оккупанты активно укрепляют уязвимые участки для обороны полуострова.

рф боится украинского десанта в Крым и укрепляет оборону на полуострове - Плетенчук

российская федерация боится высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и готовит полуостров к этому, усиливая собственную обороноспособность. Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в интервью Kyiv Independent, передает УНН.

Детали

Как отметил Плетенчук, Украина практикует десантные операции, а россия считает это реальной угрозой.

В любом случае враг считает это абсолютно реальной угрозой. россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность. Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции

- заявил он.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что десантные операции проводятся как часть более масштабной военной операции.

Если потребуется, то мы проведем любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма

- резюмировал он.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило поражение дорогостоящих российских больших десантных кораблей и РЛС во временно оккупированном Крыму и показало соответствующие кадры.

Евгений Устименко

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