рф ударила по спасательным катерам в морском коридоре - есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупанты атаковали суда Морской поисково-спасательной службы во время гуманитарной миссии. В результате обстрела есть раненые, продолжается их эвакуация силами ВМС.
Вечером 6 июня россияне ударили по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
В результате атаки есть пострадавшие. Продолжается их эвакуация Военно-Морскими Силами ВСУ.
Как отметил Кулеба, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом.
В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море
Кулеба добавил: эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.
Напомним
В пятницу, 5 июня, российские оккупанты атаковали с дрона в Херсонской области автомобили Общества Красного Креста Украины. Также россияне ударили дроном по автозаправочной станции в Чернобаевской общине.