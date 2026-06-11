И.о. командующего украинским флотом на момент оккупации Крыма, перешедшего на сторону врага, приговорили к 15 годам

Экс-вице-адмирал ВМС Украины Сергей Елисеев, который на момент оккупации Крыма исполнял обязанности командующего украинским флотом, перешел на сторону врага и сделал карьеру во флоте рф, приговорен к 15 годам заключения, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Бывший первый заместитель командующего ВМС ВСУ, вице-адмирал Сергей Елисеев, заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с лишением воинского звания "вице-адмирал". - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, в начале оккупации Крыма в 2014 году он фактически исполнял обязанности командующего украинским флотом, однако отказался выполнять приказы руководства государства, нарушил военную присягу и перешел на сторону государства-агрессора.

Приговор вынес Приморский районный суд Одессы 8 июня 2026 года при публичном обвинении прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Суд признал его виновным в государственной измене, дезертирстве, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и ведении агрессивной войны. Прокуроры доказали, что его действия способствовали подрыву обороноспособности государства, захвату украинских боевых кораблей и установлению контроля российских войск над Крымским полуостровом.

После перехода на службу в рф в июле 2014 года Елисеев был назначен заместителем командующего балтийским флотом рф, где отвечал за боевую подготовку личного состава. Даже после масштабных кадровых чисток в командовании флота в 2016 году он сохранил свою должность.

В дальнейшем осужденный, как указано, публично поддерживал государство-агрессора и демонстративно участвовал в его пропагандистских мероприятиях. В настоящее время он находится под санкциями Украины, США, Канады, Великобритании, Европейского Союза и других государств-партнеров.

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