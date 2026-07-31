Атаки рф на портовую инфраструктуру Украины: Зеленский ожидает от правительства перечень мер для диверсификации экспортных маршрутов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки обсудили логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Глава государства рассчитывает на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов, передает УНН.

Детально обсуждали логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Были доклады соответствующих структур: ВМС Украины – Алексея Неижпапы, ГУР – Олега Иващенко, правительства Украины – Сергея Корецкого. Премьер-министр доложил о работе с партнерами в нашем регионе, которые могут расширить трансграничное взаимодействие с Украиной. Благодарен странам-соседям за готовность реально помогать. Рассчитываю на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов - сообщил Зеленский.

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По его словам, эффективное взаимодействие по зерновому экспорту, по обеспечению нормальной логистики – это вклад в глобальную продовольственную безопасность и противодействие развертыванию кризиса стоимости жизни в странах и регионах, граничащих с Европой, в частности на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Любые социальные потрясения там из-за возможного роста цен на продовольствие, в целом стоимости жизни будут означать новые ощутимые риски для Европы.

Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное гарантирование продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей является прямым интересом всех нас в Европе - резюмировал Президент.

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