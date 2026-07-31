Атаки рф на портовую инфраструктуру Украины: Зеленский ожидает от правительства перечень мер для диверсификации экспортных маршрутов
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об обсуждении логистических вызовов и российских ударов по Одессе на заседании Ставки. Он ожидает от правительства перечень мер для диверсификации экспортных маршрутов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время заседания Ставки обсудили логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Глава государства рассчитывает на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов, передает УНН.
Детально обсуждали логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре и морскому коридору. Были доклады соответствующих структур: ВМС Украины – Алексея Неижпапы, ГУР – Олега Иващенко, правительства Украины – Сергея Корецкого. Премьер-министр доложил о работе с партнерами в нашем регионе, которые могут расширить трансграничное взаимодействие с Украиной. Благодарен странам-соседям за готовность реально помогать. Рассчитываю на следующей неделе получить от правительства четкий перечень мер, которые обеспечат диверсификацию экспортных маршрутов
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По его словам, эффективное взаимодействие по зерновому экспорту, по обеспечению нормальной логистики – это вклад в глобальную продовольственную безопасность и противодействие развертыванию кризиса стоимости жизни в странах и регионах, граничащих с Европой, в частности на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Любые социальные потрясения там из-за возможного роста цен на продовольствие, в целом стоимости жизни будут означать новые ощутимые риски для Европы.
Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное гарантирование продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей является прямым интересом всех нас в Европе
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