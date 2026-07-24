МИД Украины призывает судоходные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море

$44.810.0451.060.01
ukenru
14:41 • 5492 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
13:49 • 13878 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
12:59 • 19022 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
12:06 • 21281 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 26057 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 42421 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 30127 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 29369 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 28574 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
24 июля, 04:36 • 19993 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
57%
744мм
Популярные новости
Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направленииVideo24 июля, 08:46 • 21142 просмотра
В Киеве после ракетной атаки рф вызвали медиков в Святошинский район24 июля, 09:18 • 11686 просмотра
Киевщина утром подверглась атаке рф дронами, есть последствия в двух районах - ОВА24 июля, 09:27 • 27320 просмотра
Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью12:24 • 14263 просмотра
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа12:42 • 13449 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 50469 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 52283 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 65939 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 120323 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 111883 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Сергей Кислыця
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 49281 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 53202 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 88769 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 78232 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 88356 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Еврофайтер Тайфун
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

МИД Украины призывает судоходные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море

Киев • УНН

 • 436 просмотра

МИД Украины осудило российские атаки на гражданские суда и призвало международные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море из-за угрозы безопасности.

МИД Украины призывает судоходные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море

Министерство иностранных дел Украины осудило российские атаки на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру в Черном море, заявив, что они грубо нарушают международное право, принцип свободы судоходства и создают угрозу глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Детали

"Осуждаем террористические атаки РФ на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины в Черном море, которые грубо нарушают международное право и принцип свободы судоходства, представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия сознательно идет по пути эскалации ситуации в Черном море и не отказывается от террористических методов.

"Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не будет пренебрегать никакими средствами для достижения своих террористических целей", – заявили в МИД.

Особую обеспокоенность, отмечают в министерстве, вызывает официальное предупреждение России для судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море.

Сибига обсудил с главами МИД Польши и Словакии безопасность Черного моря и евроинтеграцию Украины24.07.26, 00:15 • 3396 просмотров

Украинская сторона считает, что такие заявления могут свидетельствовать о подготовке провокаций в отношении судов, следующих в российские порты.

В связи с этим МИД Украины обратился к международным судоходным компаниям с призывом временно приостановить рейсы в российские порты в Черном море.

"Призываем компании-судовладельцы из соображений безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации обстановки. При сложившихся обстоятельствах, в частности после российского заявления об опасности, невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что именно Россия несет полную ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью в акватории Черного моря.

"Украина использует все доступные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в украинские порты, а также защиту морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности, реализуя неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – подчеркивают в МИД.

рф предупредила об опасности судоходства в своей акватории Черного моря из-за украинских дронов - Bloomberg23.07.26, 19:51 • 3176 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Теракт
Санкции
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина