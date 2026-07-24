МИД Украины призывает судоходные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море
Киев • УНН
МИД Украины осудило российские атаки на гражданские суда и призвало международные компании временно прекратить рейсы в российские порты в Черном море из-за угрозы безопасности.
Министерство иностранных дел Украины осудило российские атаки на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру в Черном море, заявив, что они грубо нарушают международное право, принцип свободы судоходства и создают угрозу глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
Детали
"Осуждаем террористические атаки РФ на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины в Черном море, которые грубо нарушают международное право и принцип свободы судоходства, представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия сознательно идет по пути эскалации ситуации в Черном море и не отказывается от террористических методов.
"Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не будет пренебрегать никакими средствами для достижения своих террористических целей", – заявили в МИД.
Особую обеспокоенность, отмечают в министерстве, вызывает официальное предупреждение России для судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море.
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Украинская сторона считает, что такие заявления могут свидетельствовать о подготовке провокаций в отношении судов, следующих в российские порты.
В связи с этим МИД Украины обратился к международным судоходным компаниям с призывом временно приостановить рейсы в российские порты в Черном море.
"Призываем компании-судовладельцы из соображений безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации обстановки. При сложившихся обстоятельствах, в частности после российского заявления об опасности, невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей", – подчеркнули в ведомстве.
В МИД также подчеркнули, что именно Россия несет полную ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью в акватории Черного моря.
"Украина использует все доступные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в украинские порты, а также защиту морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности, реализуя неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – подчеркивают в МИД.
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