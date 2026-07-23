рф предупредила об опасности судоходства в своей акватории Черного моря из-за украинских дронов - Bloomberg
Киев • УНН
россия предупредила об угрозе судоходству в своей акватории Черного моря из-за атак украинских дронов. Украина атаковала 124 связанных с рф судна с 8 по 20 июля.
Москва предупредила, что судоходство в ее акватории Черного моря стало опасным из-за активизации атак Украины на связанные с Россией суда. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Предупреждение адресовали всем судам, находящимся в исключительной экономической зоне России в Черном море. В сообщении, опубликованном 22 июля на сайте Министерства обороны РФ, говорится о потенциальной угрозе со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.
Исключительная экономическая зона — это морское пространство, простирающееся до 200 морских миль от побережья. Российская исключительная экономическая зона в Черном море обеспечивает доступ к нескольким национальным портам, в частности к Новороссийску — одному из ключевых центров экспорта сырья.
Как отмечает издание, предупреждение Минобороны РФ появилось на фоне многочисленных атак Украины на суда в Черном и Азовском морях. Таким образом Украина пытается ограничить российский экспорт сырья и заставить Кремль сесть за стол переговоров. Длительные перебои с поставками нефти через Черное море могут усилить давление на мировые рынки, поскольку война между США и Ираном уже влияет на перевозки через Ормузский пролив и Красное море.
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