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рф предупредила об опасности судоходства в своей акватории Черного моря из-за украинских дронов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

россия предупредила об угрозе судоходству в своей акватории Черного моря из-за атак украинских дронов. Украина атаковала 124 связанных с рф судна с 8 по 20 июля.

рф предупредила об опасности судоходства в своей акватории Черного моря из-за украинских дронов - Bloomberg

Москва предупредила, что судоходство в ее акватории Черного моря стало опасным из-за активизации атак Украины на связанные с Россией суда. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предупреждение адресовали всем судам, находящимся в исключительной экономической зоне России в Черном море. В сообщении, опубликованном 22 июля на сайте Министерства обороны РФ, говорится о потенциальной угрозе со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

Исключительная экономическая зона — это морское пространство, простирающееся до 200 морских миль от побережья. Российская исключительная экономическая зона в Черном море обеспечивает доступ к нескольким национальным портам, в частности к Новороссийску — одному из ключевых центров экспорта сырья.

Как отмечает издание, предупреждение Минобороны РФ появилось на фоне многочисленных атак Украины на суда в Черном и Азовском морях. Таким образом Украина пытается ограничить российский экспорт сырья и заставить Кремль сесть за стол переговоров. Длительные перебои с поставками нефти через Черное море могут усилить давление на мировые рынки, поскольку война между США и Ираном уже влияет на перевозки через Ормузский пролив и Красное море.

В Генштабе заявили о поражении танкера с российской нефтью и понтонной переправы в Донецкой области23.07.26, 19:30 • 1430 просмотров

Ольга Розгон

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