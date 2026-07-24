Сибига обсудил с главами МИД Польши и Словакии безопасность Черного моря и евроинтеграцию Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел переговоры с главами МИД Польши и Словакии. Обсуждали безопасность Черного моря, усиление санкций и вступление Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Польши и Словакии, в ходе которых стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море, усиление санкций против России и европейскую интеграцию Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет УНН.
Детали
В ходе бесед Сибига проинформировал коллег об усилении российских атак на гражданское судоходство в Черном море и подчеркнул, что такие действия России представляют угрозу региональной и глобальной продовольственной безопасности. Также стороны обсудили координацию усилий для защиты свободы мореплавания и развития альтернативных экспортных маршрутов.
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Особое внимание собеседники уделили процессу вступления Украины в Европейский Союз. Андрей Сибига поблагодарил Польшу и Словакию за поддержку открытия первого и шестого переговорных кластеров, а также за содействие принятию 21-го пакета санкций ЕС против России.
Кроме того, с польской стороной глава МИД обсудил последнюю массированную российскую атаку на Киев и другие украинские города и необходимость дальнейшего усиления международного давления на Россию. В ходе переговоров со словацким коллегой также шла речь о ситуации на фронте, развитии двустороннего сотрудничества и подготовке к следующему раунду украинско-словацких межправительственных консультаций.
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