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Сибига обсудил с главой МИД Норвегии усиление атак рф в Черном море и ПВО

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Андрей Сибига провел телефонный разговор с Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудили усиление российских атак на гражданское судоходство и укрепление оборонного сотрудничества.

Сибига обсудил с главой МИД Норвегии усиление атак рф в Черном море и ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудили усиление российских атак на гражданское судоходство в Черном море, укрепление оборонного сотрудничества и дополнительную поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Во время разговора дипломаты уделили внимание ситуации с безопасностью в Черном море. В частности, речь шла об усилении российских атак на гражданские суда и совместных усилиях по защите свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

В МИД подчеркнули, что Россия сознательно создает угрозу безопасности коммерческих морских маршрутов и продовольственному обеспечению миллионов людей в разных странах мира, а потому такая ситуация требует решительной и скоординированной международной реакции.

"Особое внимание уделили укреплению оборонного сотрудничества и дополнительной поддержке для защиты украинского неба. Закрытие пробелов в нашей системе противовоздушной обороны остается одной из самых насущных задач", – отметил Андрей Сибига.

Отдельно глава украинского МИД поблагодарил Норвегию за поддержку Украины во взаимодействии с партнерами в странах Африки, Азии, Латинской Америки и других регионах мира.

В министерстве подчеркнули, что поддержка Норвегией Украины остается непоколебимой, всесторонней и чрезвычайно важной, а также выразили благодарность Осло за лидерство, солидарность и готовность усиливать помощь Украине.

Усиленные атаки РФ в Черном море нарушают экспорт зерна - Сибига23.07.26, 12:17 • 2672 просмотра

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Осло
Эспен Барт Эйде
Норвегия
Украина