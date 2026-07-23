Сибига заявил Каллас о необходимости срочной поддержки экспортных маршрутов Украины
Киев • УНН
Министр Сибига обсудил с Каллас безопасность судоходства и необходимость поддержки «Путей солидарности». Он поблагодарил за 21-й пакет санкций ЕС против России.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 июля провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об итогах переговоров сообщил глава МИД Украины, пишет УНН.
Детали
Сибига приветствовал достижение согласия в Европейском Союзе по 21-му пакету санкций против России и поблагодарил партнеров за сохранение давления на государство-агрессора.
Провел откровенный и содержательный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Приветствовал достижение согласия в Европейском Союзе по 21-му пакету санкций против России и поблагодарил ЕС за сохранение давления на агрессора. Каждая новая российская атака должна встречать еще более жесткий санкционный ответ
Обсудили безопасность судоходства
По словам министра, Россия продолжает атаковать гражданское судоходство в Черном море. Он отметил, что только с начала июля было атаковано 31 торговое судно, что создает угрозу свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей.
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Также стороны обсудили подготовку к возможным сценариям развития ситуации. Украина рассчитывает на срочную поддержку ЕС для бесперебойной работы «Путей солидарности», увеличение пропускной способности Дунайского коридора и дальнейшую координацию действий с европейскими партнерами.
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