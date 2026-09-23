рф атаковала иностранное судно в Чёрном море: погиб украинский капитан

Фото: t.me/odeskaODA

Российские военные ударили по иностранному гражданскому судну в Чёрном море. Капитан корабля погиб. Об этом сообщила Администрация морских портов Украины 23 сентября, передаёт УНН.

Подробности

"Ночью 23 сентября россияне нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуды в акватории Чёрного моря", – говорится в сообщении АМПУ.

В результате атаки возник пожар, а экипаж был эвакуирован силами ВМС Украины, пожар ликвидирован.

"Погиб капитан судна. Это очередной террористический акт рф против гражданского судоходства. На этот раз российская атака унесла жизнь украинского моряка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего капитана. Мир должен видеть и должным образом оценивать целенаправленный террор россии против гражданского судоходства и людей, обеспечивающих работу морских путей", – говорится в сообщении АМПУ.

Есть ли последствия в Одесской области

Есть последствия атаки рф и в Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях 23 сентября.

"В Одесской области россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Целью врага стало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Возникло возгорание. Погиб капитан судна, гражданин Украины. Остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар в настоящее время ликвидирован. Также дважды подряд были атакованы складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов", - написал Кипер.

Последствия атаки рф на склады в Одесской области. Источник: t.me/dsns_telegram

Напомним

россия в августе атаковала иностранный торговый сухогруз с украинской пшеницей в акватории Чёрного моря, погиб украинский моряк, ещё 3 получили ранения.