рф атакувала іноземне судно в Чорному морі: загинув український капітан

Фото: t.me/odeskaODA

Російські військові вдарили по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Капітан корабля загинув. Про це повідомила Адміністрація морських портів України 23 вересня, передає УНН.

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"Вночі 23 вересня росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря", – йдеться у дописі АМПУ.

Внаслідок атаки виникла пожежа, а екіпаж було евакуйовано силами ВМС України, пожежу ліквідовано.

"Загинув капітан судна. Це черговий терористичний акт рф проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого капітана. Світ має бачити й належно оцінювати цілеспрямований терор росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів", – сказано у дописі АМПУ.

Чи є наслідки в Одеській області

Є наслідки атаки рф і в Одеській області, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах 23 вересня.

"На Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру. Ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. Виникло загорання. Загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали. Пожежа наразі ліквідована. Також двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин", - написав Кіпер.

Наслідки атаки рф на склади в Одеській області. Джерело: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо

росія у серпні атакувала іноземний торговельний суховантаж з українською пшеницею в акваторії Чорного моря, загинув український моряк, ще 3 було поранено.