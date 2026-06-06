Атака РФ на украинские спасательные катера: появилась реакция ВМС ВСУ
Киев • УНН
Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора. Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права.
рф атаковала два гражданских поисково-спасательных судна, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВС Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора.
Оба судна в соответствии с нормами международного права имели соответствующий цвет и обозначения SAR (от англ. Search and Rescue), что означает предназначение для поиска и спасения людей на воде
Там подчеркивают, что поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года прямо предусматривает защиту судов, используемых государством или официально признанными спасательными организациями исключительно для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям в море.
Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море
Напомним
Вечером 6 июня россияне ударили по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие.
россияне ударили по гуманитарной миссии Красного Креста и АЗС на Херсонщине05.06.26, 15:39 • 2758 просмотров