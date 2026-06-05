россияне ударили по гуманитарной миссии Красного Креста и АЗС на Херсонщине

В пятницу, 5 июня, российские оккупанты атаковали с дрона в Херсонской области автомобили Общества Красного Креста Украины. Однако ударом по гуманитарной миссии они не ограничились - также захватчики попали "Шахедом" по автозаправочной станции в Чернобаевской громаде. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В результате удара по миссии Красного Креста пострадал 50-летний сотрудник организации. Информация о состоянии пострадавшего и масштабах разрушений уточняется.

Позже Прокудин сообщил, что около 13:10 россияне попали дроном по АЗС. На данный момент известно о пяти пострадавших.

Двое раненых мужчин находятся в тяжелом состоянии. У обоих диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, акубаротравмы и осколочные ранения. Один из раненых также получил травматическую ампутацию ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни