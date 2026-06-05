россияне ударили по гуманитарной миссии Красного Креста и АЗС на Херсонщине
Киев • УНН
В Херсонской области из-за ударов дронов по автомобилям Красного Креста и АЗС ранены шесть человек. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
В пятницу, 5 июня, российские оккупанты атаковали с дрона в Херсонской области автомобили Общества Красного Креста Украины. Однако ударом по гуманитарной миссии они не ограничились - также захватчики попали "Шахедом" по автозаправочной станции в Чернобаевской громаде. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В результате удара по миссии Красного Креста пострадал 50-летний сотрудник организации. Информация о состоянии пострадавшего и масштабах разрушений уточняется.
Позже Прокудин сообщил, что около 13:10 россияне попали дроном по АЗС. На данный момент известно о пяти пострадавших.
Двое раненых мужчин находятся в тяжелом состоянии. У обоих диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, акубаротравмы и осколочные ранения. Один из раненых также получил травматическую ампутацию ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни
Кроме того, 60-летний мужчина, а также женщины 35 и 56 лет, находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним
В ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон, в результате чего погибли два человека, еще девять получили ранения.