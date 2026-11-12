Морпехи впервые высадили наземного робота на оккупированном левобережье Днепра
Киев • УНН
Украинские морпехи по воздуху доставили робота-камикадзе на оккупированный левый берег Днепра. Он уничтожил позицию российских операторов дронов.
Украинские морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в рамках которой впервые по воздуху десантировали наземных роботов на временно оккупированный левый берег Днепра. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ (ВМС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что техника успешно добралась до здания и подорвала позицию, где находились российские операторы дронов.
426-й отдельный полк беспилотных систем силами взвода НРК совместно с расчетами FPV, бомберов и разведывательных БпЛА провели комбинированную работу: БпЛА "Перун" доставил на левый берег НРК типа "камикадзе" с боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло без потери комплекса: управляемость и связь полностью сохранены. Далее НРК типа "камикадзе" самостоятельно преодолел маршрут. По пути с его борта и с воздуха выявляли позиции противника — каждую сразу отрабатывали FPV. Финальная точка — вход в здание — позиция вражеских операторов БпЛА. Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию
"Цель поражена. Позиция была дополнительно поражена FPV. Все этапы зафиксированы. Потерь личного состава нет", — добавили военные.
Напомним
В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун" ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области рф. Зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы.
ВМС Украины уничтожили два российских Су-34 ударом «Нептуна»29.10.26, 18:56 • 5420 просмотров