Морпехи впервые высадили наземного робота на оккупированном левобережье Днепра

Украинские морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в рамках которой впервые по воздуху десантировали наземных роботов на временно оккупированный левый берег Днепра. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ (ВМС), информирует УНН.

Отмечается, что техника успешно добралась до здания и подорвала позицию, где находились российские операторы дронов.

426-й отдельный полк беспилотных систем силами взвода НРК совместно с расчетами FPV, бомберов и разведывательных БпЛА провели комбинированную работу: БпЛА "Перун" доставил на левый берег НРК типа "камикадзе" с боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло без потери комплекса: управляемость и связь полностью сохранены. Далее НРК типа "камикадзе" самостоятельно преодолел маршрут. По пути с его борта и с воздуха выявляли позиции противника — каждую сразу отрабатывали FPV. Финальная точка — вход в здание — позиция вражеских операторов БпЛА. Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию