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Морпіхи вперше десантували наземного робота на окуповане лівобережжя Дніпра

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Українські морпіхи повітрям доставили робота-камікадзе на окупований лівий берег Дніпра. Він знищив позицію російських операторів дронів.

Морпіхи вперше десантували наземного робота на окуповане лівобережжя Дніпра

Українські морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, в рамках якої вперше повітрям десантували наземні роботи на тимчасово окупований лівий берег Дніпра. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що техніка успішно дісталась будівлі та підірвала позицію, де знаходились російські оператори дронів.

426 окремий полк безпілотних систем силами взводу НРК разом з розрахунками FPV, бомберів та розвідувальних БпЛА - провели комбіновану роботу: БпЛА "Перун" доставив на лівий берег НРК типу "камікадзе" з бойовою частиною 7 кг. Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю. Далі НРК типу "камікадзе" самостійно долав маршрут. Дорогою, з його борту та з повітря, виявляли позиції противника - кожну одразу відпрацьовували FPV. Фінальна точка - вхід до будівлі - позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію

- прокоментували у ВМС відео.

"Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV. Усі етапи зафіксовано. Втрат особового складу немає", - додали військові.

Нагадаємо

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в орлі орловської області рф. Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи.

ВМС України знищили два російські Су-34 ударом "Нептуна"29.10.26, 18:56 • 5420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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