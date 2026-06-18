В ВМС Украины опровергли сообщения о якобы бомбардировке Одессы морскими дронами
Киев • УНН
ВМС Украины опровергли фейк о бомбардировке Одессы морскими дронами 17 июня. На самом деле военные проводили плановые мероприятия по подготовке к обороне.
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины опровергли информацию о якобы "бомбардировке Одессы морскими дронами". Об этом ВМС Украины сообщили в Telegram, пишет УНН.
Вчера в медиа распространялась недостоверная информация о якобы "бомбардировке Одессы морскими дронами". Сообщаем: эта информация не соответствует действительности
Отмечается, что вечером 17 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины осуществляли плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных ударов врага морскими дронами. Указанные действия были направлены на повышение готовности сил и средств к реагированию на потенциальные угрозы, пояснили в ВМС.
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