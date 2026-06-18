Зеленский подтвердил повторное поражение Московского НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новое поражение Московского НПЗ - второй раз за неделю, а также целей в ростовской области и на ВОТ, пишет УНН.

Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод - написал Зеленский в соцсетях, сопроводив видео.

"Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: "Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и громадам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину". "Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашу ракетную бригаду за меткость", - указал он.

"В эти дни все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших мидлстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу гуково в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь".

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