ВМС Украины впервые в истории получили право управлять силами НАТО

Военно-морские силы Украины впервые в истории Альянса получили право управлять силами НАТО, сообщили в ВМС ВСУ в четвер, пишет УНН.

Впервые в истории НАТО ВМС Украины получили право управлять силами Альянса - отметили в ВМС ВСУ.

Как указано, в ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026" штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины "успешно прошёл оценивание второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2)".

"По результатам длительных проверок подразделение получило оценку – "Полностью способно к выполнению миссии" (Mission Capable)", - говорится в сообщении.

Согласно руководящему документу "Программа оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО", оценивание NEL-2, как сообщается, сосредоточено не только на совместимости, как на первом уровне, но и на полной операционной способности подразделения.

"Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Объединённого командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards)", - подчеркнули в ВМС.

"Впервые в истории современного военного флота Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. То есть, отныне Украина имеет подтверждённую Альянсом способность осуществлять командование и управление подчинёнными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне вплоть до Постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море", - подчеркнули в ВМС ВСУ.

Mission Capable, как указано, – сложный, многоуровневый процесс, требующий колоссальной работы. "С начала полномасштабного вторжения рф, в условиях активной фазы войны, украинские военные моряки в течение трёх лет проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и приобретали необходимые способности. Этот результат – очередное неоспоримое доказательство того, что Вооружённые Силы Украины, а именно Военно-Морские Силы, не просто сдерживают врага, но и продолжают неуклонную интеграцию в евроатлантическую архитектуру безопасности на уровне лучших флотов мира", - сказано в сообщении.

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