В Украине освоили ремонт двигателей для САУ M109 по стандартам НАТО
Киев • УНН
Украинская GROUND FORCE освоила ремонт двигателей Detroit Diesel 8V71T для САУ M109 по технологии REMAN. Каждый двигатель проходит полный цикл испытаний на динамометрическом стенде.
Украинская производственно-инжиниринговая группа GROUND FORCE освоила восстановительный ремонт американских дизельных двигателей Detroit Diesel 8V71T, которые устанавливаются на отдельных модификациях 155-мм самоходных артиллерийских установок M109. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Ремонт осуществляется по технологии Remanufacturing (REMAN), используемой в США и странах НАТО. Она предусматривает полную дефектацию двигателя, восстановление или замену изношенных деталей и обязательные стендовые испытания после сборки.
Каждый отремонтированный двигатель проходит полный цикл испытаний на собственном динамометрическом стенде мощностью 800 кВт, который является одним из немногих комплексов такого класса в Украине.
Двигатели тестируют по методикам производителя
Испытания проводят в соответствии с технической документацией Detroit Diesel. Во время тестирования проверяют давление масла, температурные режимы, обороты двигателя, крутящий момент, мощность, расход топлива, дымность и стабильность работы под различными нагрузками.
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После завершения испытаний формируется протокол с результатами проверок. Только после успешного прохождения всех тестов двигатель допускается к установке на боевую машину.
Для ремонта GROUND FORCE использует оригинальные запчасти и OEM-комплектующие, в частности американской компании Interstate-McBee, которая специализируется на деталях для двигателей Detroit Diesel.
Спрос на ремонт вырос из-за передачи Украине САУ M109
Как отмечает Defense Express, после передачи Украине большого количества САУ M109 от стран-партнеров мировой спрос на запчасти к двигателям Detroit Diesel 8V71T существенно вырос. Из-за этого профессиональное восстановление имеющихся силовых установок стало более экономичным и логистически выгодным решением, чем поиск новых двигателей.
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