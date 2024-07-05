Букингемский дворец подтвердил отставку лидера британских консерваторов Риши Сунака с должности премьер-министра Великобритании после поражения его партии на выборах, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Букингемский дворец подтвердил, что отставка Сунака принята королем Карлом ІІІ.

"Уважаемый член парламента Риши Сунак сегодня утром встретился с королем и подал в отставку с должности премьер-министра и первого лорда казначейства, которую его величество любезно принял", - говорится в заявлении дворца.

Риши Сунак покинул здание. Его машина выехала из главных ворот и помчалась мимо толпы любопытных туристов.

"Это последняя официальная точка во времени его пребывания в должности", - отмечает издание.

Лидер лейбористов Кир Стармер вскоре встретится с королем, чтобы официально стать премьер-министром.

Ожидается, что после встречи с королем во дворце лидер лейбористов Кир Стармер обратится к нации примерно в 12:20 по местному времени.

Ожидается, что Стармер также назначит новый кабинет министров. Ему нужно заполнить два пробела после того, как пара из его теневого кабинета потерпела поражение, один из которых, Джонатан Эшворт, неожиданно оказался среди тех, кто потерпел поражение.

Дополнение

После завершения голосования на выборах в Британии быстро стало понятно, что лейбористы сэра Кира Стармера идут к убедительной победе, а экзит-пол указывает на значительную потерю мест консерваторами.

Поскольку сейчас объявлены результаты по всем округам, кроме двух, лейбористы получили 412 мест - результат, сравнимый с триумфом Тони Блэра в 1997 году, пишет издание.

Великобритания: Сунак после поражения на выборах объявил об отставке в качестве лидера консерваторов, но не сразу