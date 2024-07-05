Великобритания: Сунак после поражения на выборах объявил об отставке в качестве лидера консерваторов, но не сразу
Киев • УНН
Риши Сунак объявил о своей отставке с поста лидера Британской консервативной партии после убедительной победы лейбористов на выборах в стране, но останется на посту, пока не будет достигнуто официальное соглашение о его преемнике.
Британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что уйдет в отставку с поста лидера британской Консервативной партии, выступая на Даунинг-стрит после убедительной победы лейбористов на выборах в стране, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и BBC.
Детали
Риши Сунак уйдет в отставку с поста лидера консерваторов, но не сразу, о чем заявил после поражения партии на выборах.
По его словам, как пишет BBC, он уйдет с должности только тогда, когда будут официальные договоренности относительно преемника.
Сунак, как сообщается, отдал должное своему сопернику сэру Киру Стармеру, лидеру лейбористов, чьи успехи, по его словам, разделит страна.
В пятницу Сунак, а затем Стармер отправятся в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Чарльзу III.
Как пишет BBC, Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти уже прибыли в Букингемский дворец. Сунак имеет аудиенцию у короля и подаст монарху заявление о своей отставке.
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