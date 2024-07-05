Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах, надеется на укрепление британско-украинского партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера, который, как ожидается, станет следующим британским премьер-министром, и Лейбористскую партию с победой на выборах в Великобритании, выразил надежду на укрепление украинско-британского партнерства, пишет УНН.

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"Поздравляю Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. (...) Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", - указал Зеленский в X.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. "Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности - жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", - отметил он.

При этом Президент поблагодарил Риши Сунака, который уходит с должности британского премьера, "за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством", назвав его "хорошим другом". "Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности - это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет. Спасибо, Риши!" - написал Зеленский.

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