Консервативная партия Британии избрала нового лидера
Киев • УНН
Кеми Баденок победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, набрав 53 806 голосов. Она заменит Риши Сунака и планирует подготовить партию к будущему управлению государством.
Консервативная партия в Великобритании выбрала новым лидером Кеми Баденок, она стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила большую британскую политсилу. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за Баденок проголосовали 53 806 партийцев, за экс-министра иммиграции Роберта Дженрика - 41 388.
На посту лидера тори Баденок заменит Риши Сунака, который в июле привел консерваторов к худшему результату на выборах с 1832 года. Тогда консерваторы потеряли более 200 мест, уменьшив свое количество до 121.
В обращении к членам партии Баденок поблагодарила своего предшественника, добавив, что «никто не работал так усердно в такие трудные времена».
Новый лидер консерваторов подчеркнула, что теперь перед партией стоит несколько ключевых задач, в частности, «привлечь это лейбористское правительство к ответственности», а также «подготовиться в течение следующих нескольких лет к управлению государством».
Баденок занимала должность министра торговли в правительстве Сунака.
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