Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине
Киев • УНН
Великобритания ввела новые санкции против трех российских агентств и трех высокопоставленных лиц. Санкции наложены за попытки подрыва демократии и дестабилизации ситуации в Украине через дезинформацию.
Великобритания сегодня, 28 октября, ввела новые санкции против рф за попытки подорвать демократию и дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает УНН.
Три российских агентства и три высокопоставленных лица, которые пытаются подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию, сегодня попали под санкции Соединенным Королевством
Как сообщается, Агентство социального проектирования (SDA), созданное и финансируемое непосредственно российским государством, вместе со своей партнерской компанией "Структура" попыталось осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.
"В этом году SDA также пыталось спровоцировать протесты в полдюжины европейских стран. Однако, несмотря на то, что Россия вливает деньги в деятельность этих вредных организаций по вмешательству в дела Украины, их ложь неизменно остается в сети, а боты и поддельные сайты имеют лишь ограниченное влияние. Это заставило SDA задуматься над покупкой просмотров в социальных сетях", - указали в британском правительстве.
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Эти фирмы и их руководство, как отмечается, несут ответственность за большую вредоносную онлайн-сеть, также известную как "Доппельгангер", которая заполняет социальные сети фальшивыми постами, поддельными документами и материалами.
"Эта лживая тактика призвана скрыть правду о незаконном вторжении россии в Украину и отвлечь внимание от настоящего характера войны. Их грязные действия являются частью скоординированной попытки использовать обманные информационные операции для подрыва демократии в своих целях", - отмечается в заявлении.
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