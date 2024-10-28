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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине

Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

15:02 • 7969 просмотра

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Великобритания ввела новые санкции против трех российских агентств и трех высокопоставленных лиц. Санкции наложены за попытки подрыва демократии и дестабилизации ситуации в Украине через дезинформацию.

 Великобритания сегодня, 28 октября, ввела новые санкции против рф  за попытки подорвать демократию и дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает УНН

Три российских агентства и три высокопоставленных лица, которые пытаются подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию, сегодня попали под санкции Соединенным Королевством

- говорится в заявлении правительства Британии.

Как сообщается, Агентство социального проектирования (SDA), созданное и финансируемое непосредственно российским государством, вместе со своей партнерской компанией "Структура" попыталось осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.

"В этом году SDA также пыталось спровоцировать протесты в полдюжины европейских стран. Однако, несмотря на то, что Россия вливает деньги в деятельность этих вредных организаций по вмешательству в дела Украины, их ложь неизменно остается в сети, а боты и поддельные сайты имеют лишь ограниченное влияние. Это заставило SDA задуматься над покупкой просмотров в социальных сетях", - указали в британском правительстве. 

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Эти фирмы и их руководство, как отмечается, несут ответственность за большую вредоносную онлайн-сеть, также известную как "Доппельгангер", которая заполняет социальные сети фальшивыми постами, поддельными документами и материалами.  

"Эта лживая тактика призвана скрыть правду о незаконном вторжении россии в Украину и отвлечь внимание от настоящего характера войны. Их грязные действия являются частью скоординированной попытки использовать обманные информационные операции для подрыва демократии в своих целях", - отмечается в заявлении. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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