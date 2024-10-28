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Британія ввела санкції проти російських агентств за спроби дестабілізувати ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 31237 перегляди

Велика Британія запровадила нові санкції проти трьох російських агентств та трьох високопоставлених осіб. Санкції накладені за спроби підриву демократії та дестабілізації ситуації в Україні через дезінформацію.

Британія ввела санкції проти російських агентств за спроби дестабілізувати ситуацію в Україні

 Велика Британія сьогодні, 28 жовтня, запровадила нові санкції проти рф  за спроби підірвати демократію та дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це йдеться у заяві уряду Британії, передає УНН

Три російські агентства та три високопоставлені особи, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію, сьогодні потрапили під санкції Сполученим Королівством

- йдеться у заяві уряду Британії.

Як повідомляється, Агентство соціального проектування (SDA)), створене та фінансоване безпосередньо російською державою, разом зі своєю партнерською компанією "Структура" спробувало здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та ослаблення міжнародної підтримки України.

"Цього року SDA також намагалось спровокувати протести у пів дюжини європейських країн. Однак, незважаючи на те, що росія вливає гроші в діяльність цих шкідливих організацій щодо втручання у справи України, їхня брехня незмінно залишається в мережі, а боти та підроблені сайти мають лише обмежений вплив. Це змусило SDA замислитися над покупкою переглядів у соціальних мережах", - вказали у британському уряді. 

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Ці фірми та їх керівництво, як зазначається, несуть відповідальність за велику шкідливу онлайн-мережу, також відому як "Доппельгангер", яка заповнює соціальні мережі фальшивими постами, підробленими документами та матеріалами.  

"Ця брехлива тактика покликана приховати правду про незаконне вторгнення росії в Україну та відвернути увагу від справжнього характеру війни. Їхні брудні дії є частиною скоординованої спроби використати обманні інформаційні операції для підриву демократії у своїх цілях", - наголошується у заяві. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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