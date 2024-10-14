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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Німеччині росіянин проник на полігон Бундесверу: спецслужби не виключають шпигунство на користь рф

Київ • УНН

 • 44547 перегляди

Громадянин РФ випадково заїхав на велосипеді в зону військових навчань Бундесверу під Гарделегеном. Військова поліція не виключає спроби шпигунства, хоча після перевірки документів росіянина відпустили.

У Німеччині росіянин проник на полігон Бундесверу: спецслужби не виключають шпигунство на користь рф

Громадянин рф заїхав велосипедом у зону під Гарделегеном, де Бундесвер відпрацьовує різні маневри. Коли його затримали, то він заявив, що заїхав на полігон випадково. Після перевірки документів росіянина відпустили, але військова поліція не виключає, що те, що сталося, було спробою шпигунства з боку рф. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, 10 жовтня чоловік заїхав велосипедом у зону під Гарделегеном, де Бундесвер відпрацьовує різні маневри, у тому числі й дії при можливому нападі рф на країни НАТО.

"Коли велосипедиста виявили, він пред'явив паспорт громадянина рф і заявив, що заїхав на полігон випадково. Територія полігону не огороджена, але на дорогах до локації встановлені попереджувальні знаки та шлагбауми. Після перевірки документів росіянина відпустили. При цьому військова поліція не виключає, що те, що сталося, було спробою шпигунства з боку рф, які все частіше фіксуються в Німеччині", - зазначає видання.

Нагадаємо

З 2024 року кілька федеральних земель у ФРН активізували депортацію людей до росії, - кількість депортацій у поточному році торкнулася вже 32 російських громадян.

Павло Башинський

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