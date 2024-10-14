В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

Гражданин рф заехал на велосипеде в зону под Гарделегеном, где Бундесвер отрабатывает различные маневры. Когда его задержали, то он заявил, что заехал на полигон случайно. После проверки документов россиянина отпустили, но военная полиция не исключает, что произошедшее было попыткой шпионажа со стороны рф. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 10 октября мужчина заехал на велосипеде в зону под Гарделегеном, где Бундесвер отрабатывает различные маневры, в том числе и действия при возможном нападении РФ на страны НАТО.

"Когда велосипедиста обнаружили, он предъявил паспорт гражданина рф и заявил, что заехал на полигон случайно. Территория полигона не ограждена, но на дорогах к локации установлены предупредительные знаки и шлагбаумы. После проверки документов россиянина отпустили. При этом военная полиция не исключает, что произошедшее было попыткой шпионажа со стороны рф, которые все чаще фиксируются в Германии", - отмечает издание.

Напомним

С 2024 года несколько федеральных земель в ФРГ активизировали депортацию людей в россию, - количество депортаций в текущем году коснулось уже 32 российских граждан.