В ГУР попередили про підготовку рф провокаційних мітингів в Україні: в яких містах
Київ • УНН
В Telegram шукають українців для участі в проплачених мітингах проти керівництва країни. Акції планують провести в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.
росіяни шукають в Telegram українців, які б за гроші вийшли мітинги з дискредитації військово-політичного керівництва України, повідомили в у четвер в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб
Як вказали в ГУР, тих, хто купується на гроші, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.
"Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - наголосили в ГУР.
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