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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В ГУР попередили про підготовку рф провокаційних мітингів в Україні: в яких містах

Київ • УНН

 • 15844 перегляди

В Telegram шукають українців для участі в проплачених мітингах проти керівництва країни. Акції планують провести в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

В ГУР попередили про підготовку рф провокаційних мітингів в Україні: в яких містах

росіяни шукають в Telegram українців, які б за гроші вийшли мітинги з дискредитації військово-політичного керівництва України, повідомили в у четвер в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН

 ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — спецслужб

- йдеться у повідомленні ГУР.

Як вказали в ГУР, тих, хто купується на гроші, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.

 "Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - наголосили в ГУР.

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Тетяна Краєвська

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