В ГУР предупредили о готовящихся рф провокационных митингах в Украине: в каких городах

россияне ищут в Telegram украинцев, которые бы за деньги вышли митинги по дискредитации военно-политического руководства Украины, сообщили в в четверг в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб - говорится в сообщении ГУР.

Как указали в ГУР, тех, кто покупается на деньги, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

«Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях», - отметили в ГУР.

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