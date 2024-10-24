В ГУР предупредили о готовящихся рф провокационных митингах в Украине: в каких городах
Киев • УНН
В Telegram ищут украинцев для участия в проплаченных митингах против руководства страны. Акции планируют провести в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.
россияне ищут в Telegram украинцев, которые бы за деньги вышли митинги по дискредитации военно-политического руководства Украины, сообщили в в четверг в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб
Как указали в ГУР, тех, кто покупается на деньги, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.
«Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях», - отметили в ГУР.
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