Фотографии флага КНДР на Покровском направлении являются элементом информационных операций - ЦПД при СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что история о флагах рф и кндр, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. россияне будут использовать тему КНДР исключительно в пропагандистских целях для запугивания Украины. Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"История о флагах рф и кндр, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. Они сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Пугать максимально, пытаться искажать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории россии, ложью о сотнях тысяч. Военные кндр действительно есть и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, которое сообщают враги", - написал Коваленко.

Он отметил, что фотографии флагов КНДР будут появляться в сети, независимо от того вывесили их где-то или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени.

Контекст

Сегодня в сети появились фотографии возле недавно оккупированного украинского села Цукурино на Покровском направлении, на которых видно установленные флаги россии и КНДР.

Напомним

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.

Сейчас все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе РФ, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.